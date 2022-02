Evidentemente, es un hecho difícil de olvidar por todo lo que significó, pero ahora mismo se puso todo más claro. Gregorio Pérez habló sobre lo que pasó mientras dirigía a Universitario de Deportes. Desde que sintió el malestar corporal, hasta su partida del club 'merengue' hace muy poco.

La entrevista la dio desde su país, al medio de comunicación 'Willax Deportes', y fue sumamente sincero. Los hinchas deben entender que lo dice una persona que estuvo al borde de dejar este mundo. Porque así lo detalla, y se tiene que respetar su posición desde un principio. 'Goyo' prácticamente se quebró en esta nota.

"Le voy a comentar algo para que lo sepa, con el último periodista que hable fue con usted (Ángel Flores) y lo que le voy a decir, no me va a creer. Cuando yo bajé la ventanilla, no podía ni hablar, yo ya estaba infartado, ya tenía el infarto arriba y estuve hasta el otro día con el infarto hasta que me llevaron a la clínica en la tarde". Para después, ya más relajado, y pasando un poco el mal momento, respirar con calma.

Para terminar el relato mencionado con una enseñanza: "Le cuento está anécdota, que es una anécdota para mí y que gracias a Dios se la puedo contar, porque yo estaba al borde de la muerte. Porque la verdad, yo estuve dos días en pico con el infarto, pero bueno, son las cosas, por algo fue que Dios dijo que me quede acá". Que esté muy bien maestro, usted siempre está cercano a todos nosotros en Perú.