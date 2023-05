Universitario de Deportes derrotó 2-0 a Independiente de Santa Fe de Colombia por la tercera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana. Los tantos lo marcaron Emanuel Herrera a los 11' minutos y Matías Di Benedetto a los 66'.

Tras el triunfo crema, muchos se atrevieron a opinar y uno que no fue ajeno a esta situación fue el ídolo de Alianza Lima, Waldir Sáenz, opinó sobre la gran campaña que viene realizando Jorge Fossati con el Compadre.

Es que para el exfutbolista los entrenadores extranjeros vienen cumpliendo con sus objetivos en este 2023 y sabe que el uruguayo y Tiago Nunes vienen mostrando un gran nivel, por lo que desea que los equipos apuesten por estrategas de calidad.

"De entrenador. No hay gente que vaya a experimentar con equipos grandes. Eso es lo que tiene que hacer un DT. No lo digo por Compagnucci sino por muchos que vienen a dirigir al Perú. Saca a Fossati y Nunes, no hay más", comentó el ex blanquiazul en el programa deportivo, A presión Radio.



Por último, los merengues descansan esta fecha 15 de la Liga 1 y volverán a jugar el domingo 14 de mayo a partir de las 13:00 hrs. (hora peruana) contra Alianza Atlético en Sullana.