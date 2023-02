Teniendo la gran oportunidad de abrir el marcador, el delantero argentino Emanuel Herrera tuvo una inmejorable opción de gol. Cobrando un penal en el primer tiempo del partido entre Universitario de Deportes y Carlos Mannucci su remate fue atajado por el portero Manuel Heredia.

Disputándose el partido en el estadio Mansiche de Trujillo, Emanuel Herrera se colocó frente al balón. Rematando hacia el palo izquierdo de Manuel Heredia, el portero se lanzó hacia ese lado y detuvo la pelota con una gran intervención.

Quizá lamentándose por la situación, el primer tiempo del partido entre Universitario de Deportes y Carlos Mannucci terminó sin goles. Pudiendo haber cambiado el rumbo del partido, el penal errado por Emanuel Heredia podría ser lamentado más adelante.

Emanuel Heredia todavía no ha logrado estrenarse como goleador de Universitario de Deportes. Llegando para la temporada 2023 con una gran expectativa, lo cierto es que el delantero argentino no ha dado la talla y no ha sido ni la sombra de lo que hizo en Sporting Cristal.

MANNUCCI VS UNIVERSITARIO: HERRERA FALLÓ PENAL ANTE HEREDIA

MANNUCI VS UNIVERSITARIO: RESULTADO EN VIVO