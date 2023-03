Terminando su periodo en Universitario de Deportes, el técnico argentino Carlos Compagnucci se presentó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. Teniendo una extensa charla con los panelistas, en un momento determinado el estratega habló sobre la presión que tenía por ganar.

"En el inicio del torneo, no estaba en mis peores sueños perder tres partidos seguidos, ya el año pasado nos tocó trabajar bastante, teníamos un plantel corto, desbalanceado y sabía que iba a ser duro el objetivo, que iba a ser clasificar una copa internacional, algo que lo logramos", comentó Carlos Compagnucci en entrevista con Al Ángulo.

Siguiendo con su alocución, el extécnico de Universitario de Deportes también habló sobre las fortalezas del plantel y cómo es que sentía que dominaba los partidos, pero que no encontraba el rumbo del gol y por ende no los podía ganar.

"Con el esfuerzo que se hizo se armó un buen plantel este año, pero sentí que estaba fallando porque me pegó fuerte perder tres partidos en el inicio. Para mí las primeras y últimas fechas son importantes, pero peor fue por la forma en que perdimos porque nunca fuimos inferiores y estábamos con esa cuota de mala suerte, yo me hice y sou responsable de esta situación", aseguró Carlos Compagnucci.

Hablando de la presión sobre ganar o ganar, el técnico Carlos Compagnucci dejó una frase lapidaria, pues toca el pasado de Universitario de Deportes y todos los años que lleva sin salir campeón.

"Creo que en gran parte del partido somos superiores pero no ganamos. No es un momento para una espera. No soy responsable de los 9 años en los que el club no sale campeón, pero sí lo soy de este momento", cerró.

CARLOS COMPAGNUCCI DECLARANDO