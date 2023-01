Cuando se anunció su salida de Sporting Cristal, muchos de sus hinchas que lo acompañaron por 10 años se hicieron una pregunta ¿Por qué el capitán se marcha de un momento a otro? Desde la posición del jugador se cuidaron las formas, y se trató con mucho respeto ese tema específicamente.

En La Florida apuntaron que el jugador no cumplió con lo que había prometido en ese entonces, cuando negociaba con el presidente Joel Raffo. Lo cierto es que el Seleccionado Nacional con Ricardo Gareca nunca contestó, dejando todo a la especulación, hasta este momento.

Horacio Calcaterra en charla con RPP Noticias, mencionó los motivos para vestirse nuevamente de crema: "La decisión de venir a Universitario fue mía, Manuel Barreto tuvo mucho que ver en mi decisión porque lo sentí convencido. Sentí que del otro lado (Sporting Cristal) no había esa confianza".

Señalando que el proyecto de la "U", para este momento, era más llamativo para él y su entorno más cercano. El jugador no decide por su persona nada más: "En Sporting Cristal decidieron no hacerme un contrato prolongado, mi idea era quedarme, pero no sentí ese respaldo. Yo quería quedarme en Lima por mi familia y decidí irme a Universitario".

Sobre el cariño de la gente hacia él, después de tantas temporadas, y títulos en el cuadro bajopontino. Precisó que hasta ahora todo marcha como se lo imaginaba: "Me gustó mucho el recibimiento que tuve en la Noche Crema. Sé que por mi pasado en Cristal habrá gente en desacuerdo, pero haciendo las cosas bien dentro de la cancha eso se puede revertir".

Uno de los cuestionados por su rendimiento hasta hoy es La Maquinaria, y él siendo alguien muy cercano al goleador, dio una opinión certera: "Emanuel Herrera ha venido con el hambre de trascender y aportar al equipo. Yo lo veo muy bien. Nos estamos preparando siempre para el comienzo del campeonato. Para jugar la fecha que toque, eso no depende de nosotros ni nos han comunicado nada".

Finalmente, también saludó la nueva incorporación para el plantel de Carlos Compagnucci. El defensa paraguayo, anunciado en redes sociales hace poco: "Williams Riveros está bien, yo lo conozco de habernos enfrentado antes, es un jugador que ha conseguido cosas importantes y seguramente va a venir a aportar".