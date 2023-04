No se emocionan por su gran momento: Jean Ferrari confirmó que con Jorge Fossati va paso a paso en la Liga 1 y Copa Sudamericana

Jorge Fossati es el punto clave dentro del presente de Universitario de Deportes, desde que llegó a tienda crema el entrenador uruguayo, la vida se acomodó. Rápidamente, olvidaron a Carlos Compagnucci, quien había armado este plantel que hoy no conoce la derrota.

El experimentado director técnico viene con un libro especial bajo el brazo, el cual está basado en la confianza para el jugador peruano. Ese detalle termina siendo fundamental, así lo siente también el administrador temporal de la "U", Jean Ferrari.

En una charla exclusiva con el Diario Depor, el encargado de todo el club merengue, dejó frases al respecto. Mostrando una madurez como personaje dentro del deporte rey: "No vamos a alocarnos ni desesperarnos en el Apertura. Todavía no hemos conseguido nada en el torneo".

Con respecto a los refuerzos extranjeros, como el propio Rodrigo Ureña, Matias Di Benedetto y el Tarzán paraguayo: William Riveros. Esto comentó Jean Ferrari: "Sabíamos lo que podían rendir. Lo tomamos con calma. La elección de los refuerzos fue un trabajo arduo. Todos estamos sacando adelante al club".

De la misma forma, explicó que no hay ninguna oferta clara por dos de las joyas de Universitario de Deportes. El lateral izquierdo y enganche merengue, están de moda, pero por ahora ningún interesado al ciento por ciento: "No hay nada (propuesta) por Cabanillas ni Quispe. Nosotros no vamos a entrar en especulaciones".