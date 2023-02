Es que después de haber formado parte de los clubes que no se iban a presentar en el inicio de la Liga 1 - 2023. Finalmente, Universitario de Deportes estará presente en su partido correspondiente a la fecha 3. Esta decisión ha sido muy criticada por parte de muchos periodistas, pero hubo uno que no se guardó nada.

Se trata de Gonzalo Nuñez que arremetió en contra del administrador crema, Jean Ferrari, por cambiar de postura, luego de estar presente en varias conferencia de prensa, donde los equipos como Alianza Lima, Melgar FBC, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Binacional y Cusco FC anunciaban que no iban a participar del torneo peruano hasta que cambien la medida cautelar que los impedía transmitir sus encuentros de local con el Consorcio Fútbol Perú.

Por eso el comunicador le dijo de todo al mandamás merengue por cambiar de decisión, aludiendo que es un cobarde y mentiroso.

"La otra cara de la moneda se llama Universitario de Deportes, y más que la cara de Ferrari. Tremendo cobarde y mentiroso, porque dice que ahora no va a tener que vender los activos, ¿Quién le cree a ese señor?", comentó el popular Castor en el programa deportivo, A Presión.

Como si fuera poco, dejó en claro que esta nueva postura, el único perjudicado es la escuadra de Ate, pues dejó mal parado a la institución por no ser claro.



"Se quiere quedar en el puesto 20 años, cree que la U es el país de las maravillas y va a cobrar sus 50 mil dólares, sus hijos, sus nietos, todos están asegurados. Ha dejado mal el nombre de la U, pésimo", sostuvo el periodista.

Pero no solo fue eso, también confesó que es hincha del conjunto merengue, mencionando que siente asco y vergüenza por su amado equipo.

"Yo soy de la U y esto me da asco, me da vergüenza… Y lo he reconocido acá, que soy hincha de la U desde chiquito y nunca he visto este papelón de dirigentes. Estoy eufórico, estoy molesto como hincha de la U, porque así no se hacen las cosas, así no me enseñaron hacer las cosas. Las cosas se hacen transparentes, las cosas se hacen como se deben, no a las espaldas, no escondiendo la cara, no diciendo una cosa y después haciendo otra", reveló para el programa Erick y Gonzalo.