Universitario de Deportes logró una muy importante victoria tras derrotar por 1-0 a Atlético Grau en el estadio Municipal de Bernal por la fecha 12 del Torneo Apertura. Ángel Cayetano habló sobre los tres puntos obtenidos, pero también dijo que en el equipo no han olvidado la dura derrota frente a Alianza Lima en el pasado clásico del fútbol peruano.

"Creo que ya se cicatrizó, en el fútbol siempre duele perder un clásico porque al que no le duele, no vive el fútbol. Te tiene que doler, pero en el fútbol hay revanchas hay que seguir enfocado en lo que nosotros tenemos como objetivo, esto no termina acá", sostuvo el jugador de Universitario de Deportes que volvió a alinear como titular y de defensor central.

En Universitario de Deportes ya están enfocados para lo que viene y dejaron atrás la victoria frente a Atlético Grau: "Luego del clásico el equipo quedó dolido, luego jugamos bien contra Boys. Ayer sumamos los tres puntos y ya estamos pensando en el siguiente partido", agregó el futbolista uruguayo al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Finalmente, Ángel Cayetano se refirió a la posición de defensor central, en la que viene desempeñándose actualmente: "Cuando jugaba como volante no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande", sentenció el uruguayo.