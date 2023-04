Piero Quispe se ha convertido en un elemento fundamental y pieza clave en Universitario de Deportes. Este último le tiene una fe increíble, porque sabe que su futura promesa explotará en cualquier momento, por el gran talento y calidad que tiene. Debido a eso, los hinchas cremas no paran de elogiar y aplaudir cuando lo ven jugando en la Liga 1.

Sin embargo, semanas atrás, la Joya merengue se volvió tendencia, luego de dar una entrevista al futbolista Reimond Manco en su canal de YouTube. En esa conversación, Quispe afirmó que no mantuvo una buena relación con su ex entrenador Ángel Comizzo; obligando al deportista y a otros vivir en Campo Mar, durante la pandemia.

Bajo ese contexto, Tito Chumpitaz, que es el descubridor del joven mediocampista, comentó sobre el tema y brindó su punto de vista referente a este suceso.

"No fue así, pues, ese tiempo de la pandemia, el Covid tocaba a todos, no tenía que ver si tenías o no familia. En ese tiempo se tuvo más cuidado con los más jóvenes porque eran los que podían contagiar a los más experimentados. No sé en qué contexto lo ha dicho, me pareció raro", precisó el entrenador de menores en el programa Trinchera Crema.

Por último, no dudó en dejarle un importante consejo al volante merengue, luego de ser protagonista de dicho incidente con el director técnico del Deportivo Municipal.

"Él ha recibido una oportunidad en el club, y es más, para mí está hablando mal, yo le dije cómo vas a hablar así del club que te ha dado lo que tienes hoy, fama, trabajo, un futuro, me parece que debería ser más agradecido que nadie", puntualizó.