Universitario de Deportes logró una importante victoria en la fecha 4 de la Liga 1 enfrentando a la Universidad César Vallejo en el estadio Monumental. Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez propinaron una goleada, por 3-0. Los tantos fueron obra de Ángel Cayetano, Alex Valera y Nelinho Quina. Si bien los ‘poetas’ tuvieron más la posesión del balón, los ‘merengues’ fueron más claro de cara al pórtico de Carlos Grados.

Álvaro Gutiérrez declaró en conferencia de prensa después del partido, donde habló del encuentro contra la UCV y también se refirió a lo que será el compromiso frente a Barcelona SC el miércoles 2 de marzo en el estadio Nacional por la vuelta de la fase previa en la Copa Libertadores. Cabe resaltar que los ecuatorianos tienen la ventaja en la llave por 2 goles.

“Hoy necesitábamos ganar sino íbamos a quedar muy relegados y porque yo no sé lo que va a pasar el miércoles, porque nosotros vamos a enfrentar a un equipo que va a plantear una estrategia y nosotros solamente nos sirve salir a ganar. Entonces creo que si perdíamos hoy y por esas cosas perdíamos el miércoles, nos queda una sensación de derrota tremenda para ya enfrentar luego a Municipal” declaró Álvaro Gutiérrez en conferencia de prensa tras el triunfo ante la Universidad César Vallejo.

Sobre el partido contra UCV donde se creía que Universitario de Deportes iba a guardar jugadores y por lo contrario puso toda su artillería en el terreno de juego, el estratega uruguayo dijo: “Yo me tomo todos los torneos así (como una final de Copa Libertadores) a no ser que sea una circunstancia muy especial, si me dices bueno estamos por jugar una semifinal de Libertadores, capaz que descuidas un poco lo local pero sabemos que tenemos una serie difícil y a nosotros nos interesa hacer un buen torneo local y clasificar el próximo año a la Copa pero directamente”, sostuvo el técnico de los ‘cremas’.

Finalmente tocó el tema de Hernán Novick y su regreso a los terrenos de juego frente a Barcelona SC en la Copa Libertadores: “Está bastante bien, mañana lo vamos a probar a fondo, se va a meter en un espacio reducido, esperamos que salga todo como venimos pensando que va a salir, por lo menos para que tenga algunos minutos el miércoles. Es un jugador con una características diferentes que no hay ninguno en el plantel con esas características”, concluyó el estratega de Universitario de Deportes.