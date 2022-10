El delantero de la Selección Peruana, Andy Polo, está cerrando una temporada irregular dentro de Universitario de Deportes, donde alternó más malas, que buenas. Atrás queda el recuerdo de su debut, donde encaró a los jugadores de Ayacucho FC, y los pasó como si fueran conos. Asumiendo su protagonismo en ese entonces, después de todos los dichos en su contra, luego de conocerse sus problemas legales.

Hace poco desde los Estados Unidos llegó una notificación donde se ve que el ex jugador del Inter de Milán y Genoa, debía tomar cartas en el asunto, desembolsar un dinero importante, junto a otros pendientes. Debido a que su proceso legal por violencia doméstica lo terminaba de esa manera. 'La Joya' no habló sobre ese aspecto todavía, sin embargo, desde su propio club, asumieron una posición complicada.

Todos imaginaban que Andy Polo sería respaldado por el 'club merengue' como en un principio, cuando fue presentado. Pero, lastimosamente, en su contra apareció una declaración desde el área legal de la "U". El abogado principal de 'los cremas' en Movistar Deportes soltó una frase bastante ácida. Donde explica que el jugador deberá asumir todos los dichos anteriores, en total soledad, porque no es responsabilidad de Universitario de Deportes lo que pase en adelante.

En el programa conocido como 'Zona Mixta', la periodista deportiva, Daniella Fernández, previo término del programa, le consultó sobre el caso de Andy Polo y su reciente sanción. Respondiendo el asesor legal principal, Adrián Gilabert, sin ningún titubeo con la siguiente frase. Sorprendiendo a propios y extraños, por lo poco cercano que sonó esto: "Nosotros no tenemos nada que decir con respecto al tema Andy Polo".

La posición que impone el trabajador de la "U", es que no se tienen que unir a los mencionados, sacando cuerpo automáticamente: "Creo que debe haber un poquito más de información sobre el particular, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia, propiamente dicho. Entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán e informarán lo que ha ocurrido, que no es un hecho de sanción de violencia". ¿Cuál será la respuesta de Andy Polo? Veremos…