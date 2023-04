Universitario de Deportes: Ángel Comizzo desacreditó declaraciones de Piero Quispe: "Me da pena"

Sucendiendo durante la pandemia, Piero Quispe relató cómo vivió un calvario al mando del técnico argentino Ángel Comizzo. Confesando incluso que le pidió a su representante, entre lágrimas, que lo saque del cuadro de Universitario de Deportes, el estratega tuvo un espacio para hablar sobre el tema.

Recordando que Piero Quispe mencionó esas declaraciones en el programa de YouTube de 'Cojo y Manco', el volante relató cómo vivió casi encerrado en Campo Mar. SIn poder salir, a causa de la pandemia, el volante incluso llegó a decir que pasó más de 20 días encerrado.

En ese sentido, y tras el cotejo ante Sporting Cristal por la fecha 10 del Torneo Apertura, Ángel Comizzo habló sobre las declaraciones de Piero Quispe. Apoyándose en su amplia experiencia dirigiendo planteles, el estratega pidió que vean su trayectoria.

"Lamento las declaraciones de Quispe. Pregunten a Ruidiaz, 'Toñito' Gonzales, Guastavino, 'Canchita' Gonzales, Alexi Gómez y otros jugadores... cómo soy y cómo me manejo. Las difamaciones no son baratas. Lo lamento por Piero. Me da pena", comentó Ángel Comizzo en la única declaración que dio sobre la situación.

Volviéndose a ver las caras, Universitario de Deportes tendrá que visitar a Deportivo Municipal el domingo 16 de abril. Jugándose el partido en el estadio Iván Elías Moreno, el escenario marcará el reencuentro entre Piero Quispe y Ángel Comizzo.