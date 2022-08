Asumir las culpas personales nos generan ciertas sensaciones de tranquilidad, abriéndonos una invitación para mejorar pronto. Esta podría ser la idea principal de Claudio Yacob después del error clamoroso que cometió en su partido debut con Universitario de Deportes. Regalándole prácticamente el gol a Roberto Ovelar, quien se fue solo frente a José Carvallo.

'La Flaca' fue víctima de memes por la noche del último sábado, cuando terminó el partido entre 'cremas' y 'ediles'. Luego de trastabillar en un control de balón, al inicio del cotejo. Costándole una derrota al equipo de Carlos Compagnucci, quien lo pidió como refuerzo para potenciar el medio campo. Después de darle salida a Ángel Cayetano y Armando Alfageme.

Quien en charla con 'Fútbol en América' hizo un 'mea culpa', asumiendo la responsabilidad de lo que pasó en esa jugada. Explicando algo insólito, que puede significar quizás el miedo escénico, o el temor a no equivocarse. Sin embargo, pasó todo lo contrario, por eso salió a poner el pecho ante la lluvia de críticas contra su rendimiento, en su primera presentación.

"Sentí la necesidad de dar la cara y pedir disculpas. No fue el debut que uno imaginó. Son cosas que pasan. Me da pena por el esfuerzo de los muchachos y del entrenador. Tuve una mala fortuna que no me pasó nunca en mi carrera. Ojalá pueda tener revancha". Fue lo que mencionó el ex capitán del West Bromwich Albion de la Premier League, a las cámaras del canal 4.

El próximo partido de Universitario de Deportes será como visitante en Cusco, cuando enfrente a Cienciano este domingo 7 de agosto. Desde las (3:30 PM - HORA PERUANA), ahí Claudio Yacob deberá estar más enfocado que nunca. Porque la altura le podría jugar una mala pasada, la decisión de alinearlo pasará por mano del entrenador principal ¿Qué será lo que pasará?