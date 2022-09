Confesando que todavía no tiene trabajo, pero sí propuestas para dirigir en la Liga 1, Nolberto Solano, exasistente del técnico Ricardo Gareca en la Selección Peruana, brindó una extensa entrevista para GOLPERU. Hablando sobre su momento, Juan Reynoso y Piero Quispe, el también exfutbolista mencionó qué espera de la nueva 'Blanquirroja' en la Era Juan Reynoso.

“Juan Reynoso fue muy claro en su conferencia y manifestó que había valorado estos 8 años y dentro de su inteligencia ha continuado lo que se ha visto en la lista, el objetivo es volver a otro Mundial. Este sábado tienen un compromiso importante y ahí los muchachos tendrán que adaptarse a lo que Juan Reynoso quiera imponer y ojalá que los muchachos le puedan responder y vayan de lo mejor“, destacó Nolberto Solano en charla con GOLPERU.

En otro momento de la entrevista, el técnico peruano también comentó sobre el mediocampista Piero Quispe. Siendo claro en su declaración, el exfutbolista precisó que el actual volante de Universitario de Deportes tiene una similitud con Rainer Torres.

"Piero Quispe se ha ido afianzando pese al momento difícil que le ha tocado vivir con Universitario de Deportes. Me hace acordar mucho a Rainer Torres, a ese estilo, es un jugador que te quiebra y juega como un mixto, puede encarar, tiene marca y Juan Reynoso está siendo inteligente y lo está llevando. Es un chico que ya no es una realidad, ya no es una promesa más. Es interesante y lo teníamos mapeados", destacó Nolberto Solano.

Terminando con su intervención, Nolberto Solano también habló sobre su actual momento profesional. Siendo claro al precisar que está a la espera de una oportunidad laboral, el exfutbolista de 47 años comentó que todavía no tiene club con elque trabajar.

“He tenido conversaciones, nada concreto, obviamente porque no queda nada de campeonato. Lo ideal sería empezar desde cero, donde uno pueda planificar una pretemporada y elegir un poco a tus futbolistas. En eso estamos, hay que tomarlo con tranquilidad", cerró Nolberto Solano.