Compartiendo posición, en Universitario de Deportes, pero con presentes distintos, Hernán Novick y Piero Quispe se han disputado la posición de mediocampista. Siendo el peruano el preferido por el técnico Carlos Compagnucci, el volante uruguayo habló sobre el momento de ambos.

"He jugado varios partidos junto a Piero Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas", comentó Hernán Novick en charla con RPP Deportes. Siendo preciso en su alocución, el mediocampista también comentó que le aconsejó sobre la poca cantidad de goles que registra.

"Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él. Muchas veces he hablado con Piero Quispe, le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, llegar más al área", explicó Hernán Novick.

En esa línea, Hernán Novick también habló del plantel de Universitario de Deportes. Peleando por ganar el Torneo Clausura, el volante uruguayo recalcó la convicción que tiene el equipo y las esperanzas que guardan, aunque estén lejos.

"Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos, pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos da la esperanza para poder continuar", puntualizó Hernán Novick.