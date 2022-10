Piero Quispe fue uno de los jugadores más señalados por la crítica especializada, la prensa deportiva calificó duro al joven volante 'merengue', debido a sus pocas virtudes. Porque no apareció contra Sporting Cristal, y todavía no encarrila una cantidad de partidos regulares en búsqueda de la consolidación general. Ese hecho podría afectarle a él como profesional.

Pero el propio jugador, se sinceró en una nota para GOLPERU, ahí comentó sus sensaciones posteriores al cotejo contra 'los rimenses': "El equipo está concentrado en estas tres finales. Lo vamos a lograr. Dios quiera que se dé el Clausura y así poder estar en la final. Hay equipos que están delante de nosotros y todo puede pasar. Hasta el final vamos a seguir luchando".

Piero Quispe también fue autocrítico después de expresar sus deseos por ser campeón con la camiseta que tanto ama. Ante los dirigidos por Roberto Mosquera, no cumplieron con lo planificado: "No tuvimos tantas ocasiones claras, fue un partido bastante duro, Cristal tuvo las más claras, pero así es el fútbol. A veces los que juegan bien pierden, los que juegan mal ganan. No se sabe".

Dentro de todo, también queda el mensaje que se puede considerar como un punto en contra para sus compañeros y en general la forma de afrontar este clásico. Horas después pueden darse cuenta de sus falencias: "Yo creo que se pudo arriesgar al final frente a Sporting Cristal. Era todo o nada, pero si perdíamos creo que ya quedábamos fuera de la pelea. Ese punto nos sirve, pero todos queríamos ganar. Las cosas se dieron así y se dio el empate".

Ahora solo queda pensar en lo que vendrá, esa es la perspectiva general del grupo que hoy comanda el director técnico argentino, Carlos Compagnucci: "Ya volteamos la página del partido frente a Sporting Cristal. Estamos enfocados al 100 por ciento en Melgar, son muy fuertes, en lo colectivo y en lo individual. Ellos de local nos ganaron, pero venimos bien y lo tomamos con calma. Vamos a salir como siempre, a ganar y con la mente positiva".