Volviendo a recuperar la titularidad con la llegada del técnico uruguayo Jorge Fossati, el mediocampista peruano Piero Quispe tiene ahora la visibilidad que perdió con el estratega argentino Carlos Compagnucci.

Habiendo jugado regularmente con el nuevo DT de Universitario de Deportes, el volante Piero Quispe, en un acto de sinceridad, reveló qué cosas le pide Jorge Fossati que debe cambiar de manera urgente.

“Lo que me pide el profesor Jorge Fossati es que tenga mucha intensidad y que llegue más al área, y estoy trabajando para eso. Me siento cómodo dentro del tipo de juego y el profesor también me pide que ayude en la marca, no solamente que me quede arriba”, reveló Piero Quispe en charla con GOLPERU.

Tocando también el tema de su ubicación, Piero Quispe precisó que Jorge Fossati lo está poniendo de diez y que ahora sí siente que se está acomodando mejor al sistema de juego de Universitario de Deportes.

“El profesor Jorge Fossati me está poniendo en mi puesto, de 10, y creo que lo estoy haciendo muy bien y con la ayuda del profesor Jorge Fossati, y su trabajo, creo que me estoy acomodando mejor”, comentó el mediocampista de Universitario de Deportes.

UNIVERSITARIO VS CIENCIANO POR LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA

Entendiendo que Universitario de Deportes jugará este viernes 24 de marzo ante Cienciano del Cusco, en cotejo válido por la reprogramación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1, el volante Piero Quispe analizó el cotejo.

“Será un partido diferente, nos han estudiado y nosotros también nos estamos preparando, y con el profesor Jorge Fossati estamos haciendo un trabajo para replicar el triunfo que hicimos en la Copa Sudamericana”, cerró Piero Quispe en su diálogo con los medios de prensa.

Desde la llegada del técnico Jorge Fossati, Universitario de Deportes ha agarrado un envión importante. Derrotando en su debut a Cienciano, en partido por la Copa Sudamericana, el reto es seguir triunfando con la crema y colocarse en los primeros puestos del Torneo Apertura de la Liga 1.

DECLARACIONES DE PIERO QUISPE