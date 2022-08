¡Ya es oficial! Este miércoles 17 de agosto, la NBA dio a conocer toda la información vinculada al calendario de la liga para la temporada 2022/23. ¿Qué día comienza la liga y con cuáles serán los dos partidos? ¿Qué juegos habrá en Navidad y en el Martin Luther King Jr. Day? ¿En qué fecha será el Play-In? ¿Cuándo comienzan los Playoffs? ¿Y el Juego 1 de las Finales? Entérate de todo esto y mucho más.

NBA 2022/23: Partido inaugural y primera semana

La temporada N°77 de la NBA contará con 82 juegos e iniciará el martes 10 de octubre con dos duelos más que interesantes: Philadelphia 76ers vs Boston Celtics (19:30 ET por TNT) y Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors (22:00 ET por TNT). La primera semana continuará con grandes juegos que también irán por TV nacional en Estados Unidos:

New York Knicks vs Memphis Grizzlies (19/10 por ESPN).

(19/10 por ESPN). Dallas Mavericks vs Phoenix Suns (19/10 por ESPN).

(19/10 por ESPN). Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers (20/10 por TNT).

(20/10 por TNT). Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers (20/10 por TNT).

(20/10 por TNT). Boston Celtics vs Miami Heat (21/10 por ESPN).

(21/10 por ESPN). Denver Nuggets vs Golden State Warriors (21/10 por ESPN).

(21/10 por ESPN). San Antonio Spurs vs Philadelphia 76ers (22/10 por NBA TV).

(22/10 por NBA TV). Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks (22/10 por NBA TV).

(22/10 por NBA TV). Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers (23/10 por NBA TV).

NBA 2022/23: Los cinco partidos de Navidad

Como de costumbre, la NBA tendrá acción el 25 de diciembre y serán juego de alta calidad. Cabe destacar que los cinco partidos serán televisados para USA a través de ESPN y tres de ellos también contarán con transmisión de ABC.

Philadelphia 76ers vs New York Knicks (12:00 ET en el Madison Square Garden).

(12:00 ET en el Madison Square Garden). Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks (14:30 ET en el American Airlines Center).

(14:30 ET en el American Airlines Center). Milwaukee Bucks vs Boston Celtics (17:00 ET en el TD Garden).

(17:00 ET en el TD Garden). Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors (20:00 ET en el FedExForum).

(20:00 ET en el FedExForum). Phoenix Suns vs Denver Nuggets (22:30 ET en el Footprint Center).

NBA 2022/23: Los partidos en el Martin Luther King Jr. Day

Boston Celtics vs Charlotte Hornets (13:00 ET por NBA TV).

(13:00 ET por NBA TV). Miami Heat vs Atlanta Hawks (15:30 ET por TNT).

(15:30 ET por TNT). Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies (18:00 ET por TNT).

(18:00 ET por TNT). Houston Rockets vs Los Angeles Lakers (22:30 ET por NBA TV).

NBA 2022/23: Fechas y datos importantes en la temporada

No habrán juego en el Día de las Elecciones (Martes 8 de noviembre del 2022).

Se producirá el debut de la NBA Rivals Week (Semana del 23 de enero).

Habrá una reducción histórica en las millas recorridas por las franquicias.