Nikola Jokic ha dejado una marca indeleble en la NBA con su estilo de juego innovador y su impacto en la cancha. Su habilidad para anotar, pasar y defender, combinada con su inteligencia y visión de juego sobresalientes, lo convierte en un compañero excepcional al servicio de Denver Nuggets, donde recientemente, la estrella argentina Facundo Campazzo ha revelado qué sucede cuando juegas con el serbio como compañero de equipo en el mejor baloncesto del mundo.

Jugar con Jokic es una experiencia única y enriquecedora. Su versatilidad en todas las facetas del juego es impresionante. No solo puede anotar de diversas formas, sino que también posee talento excepcional para distribuir el balón. Su visión periférica y su capacidad para leer la defensa le permiten encontrar a sus compañeros abiertos con facilidad, algo que “Facu” ha recalcado un día antes de que “El Joker” fuese campeón de la NBA con los Nuggets

Cada vez que se está en la cancha con el serbio, debes estar preparado y alerta, dado que tiene la capacidad de ver todo el juego y entregarte el balón en el momento preciso. En ese sentido, compartir tabloncillo con él implica aprender y crecer constantemente. Su inteligencia en la cancha es evidente en cada posesión. Él no solo ve oportunidades de anotar, sino que también identifica las debilidades de la defensa y crea espacios para sus compañeros.

Campazzo expone a Jokic

El conocimiento de la NBA que tiene Jokic junto a su capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas son incomparables. Estar a su lado brinda la oportunidad de mejorar habilidades y comprender mejor cómo leer el juego y aprovechar cada situación.

“Lo mejor que tiene es que hace mejores a todos, Después de jugar con él, eres mejor jugador. Por eso es tan especial. Además, puede anotar, puede pasar, puede defender, es muy inteligente jugando en defensa“, aseguró Campazzo a través del Euroleague Chit-Chat de MaxBet.

Así, Jokic no solo se destaca en el aspecto ofensivo, sino que también es un defensor sólido y estratégico. Su inteligencia y comprensión del juego le permiten anticipar los movimientos del oponente y tomar decisiones defensivas efectivas, dejando claro que jugar junto a él inspira a elevar el nivel y a trabajar en equipo para lograr una sólida ofensiva y defensiva. “Jokic me enseñó mucho, me ayudó mucho. Recuerdo que me dijo, en mi primer día, ‘¿sabes todo lo que aprendiste en el baloncesto FIBA? Aquí es muy diferente‘“, finalizó Facu.