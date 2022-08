¡Un duelo imperdible! Este miércoles 10 de agosto las estrellas de la MLS y de la Liga MX se estarán enfrentando en el Allianz Field (Minneapolis, Minnesota). Los mejores jugadores de cada liga chocarán para demostrar en cual hay más talento. ¿Cómo ver el Juego de Estrellas en USA? ¡Hace click acá!

En la última edición la Major League Soccer se impuso y la Liga MX intentará tener revancha, aunque no lo tendrán nada fácil. El conjunto estadounidense está liderado por Chicharito Hernández, Carlos Vela, Sebastian Driussi y Emanuel Reynoso.

- ¿Qué jugadores fueron convocados por la MLS?

Andre Blake (Philadelphia Union), Sean Johnson (New York City), Dayne St. Clair (Minnesota United), Julián Araujo (LA Galaxy), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Aaron Long (New York Red Bull), Kamal Miller (Montreal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphia Union), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastián Driussi (Austin FC), Charles Gil (New England Revolution), Hany Mukhtar (Nashville), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United), Ilie Sánchez (LAFC), Paul Arriola (FC Dallas), Valentín Castellanos (New York City), Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (DC United), Javier Hernández (LA Galaxy), Jordan Morris (Seattle Sounders), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Carlos Vela (LAFC).

- ¿Qué jugadores fueron convocados por la Liga MX?

Camilo Vargas (Atlas), Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Juan Escobar (Cruz Azul), Luis Reyes (Atlas), Jesús Angulo (Tigres), Brayan Angulo (Toluca), Lisandro López (Tijuana), Hugo Nervo (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Avilés Hurtado (Pachuca), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Álvaro Fidalgo (América), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), Pizarro (Tigres) y Juan Dinenno (Pumas).

MLS All-Star Game: ¿A qué hora ver en USA?

Día : Miércoles 10 de agosto del 2022.

: Miércoles 10 de agosto del 2022. Hora en Estados Unidos : 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT).

: 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT). Lugar: Allianz Field.

MLS All-Star Game: ¿Qué canal transmite en USA?