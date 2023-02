El All Star Game 2023 de la NBA es uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada, y en Bolavip te contamos todos los detalles para seguir EN VIVO cada juego en Estados Unidos.

Cronograma completo del All Star Game 2023 de la NBA: partidos, concursos, horarios y TV en USA

Durante el All Star Game 2023 de la NBA habrá distintos eventos que captarán la atención de los fanáticos, desde el Juego de Celebridades, el Concurso de Volcadas y hasta el Juego de las Estrellas, entre otros. Es por eso que a continuación te contamos todo el cronograma de este evento único.

Todo el All Star Game 2023 abarcará desde el viernes 17 de febrero, hasta el domingo 19 de febrero, y todos los eventos se llevarán a cabo en el Vivint Smart Home Arena, de la ciudad de Salt Lake City, Utah.

All Star Celebrity Game 2023

El All Star Celebrity Game 2023 se llevará a cabo el viernes 17 de febrero y comenzará en Estados Unidos a partir de las 19:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT), pero no tendrá transmisión hasta el momento.

Rising Stars Challenge 2023

El Rising Stars Challenge 2023 se jugará el viernes 17 de febrero, y en Estados Unidos empezará a las 21:00 hs (ET) / 18:00 hs (PT), con transmisión de TNT y TNT Web.

Concurso de triples, volcadas y habilidades 2023

Los concursos de triples, volcadas y habilidades 2023 son tres de los más esperados en el mundo NBA, y en esta ocasión, se desarrollarán el sábado 18 de febrero, comenzando en Estados Unidos a las 20:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT), y se podrán ver por TNT y TNT Web.

All Star Game 2023

El All Star Game 2023 de la NBA es el tan esperado partido entre los mejores jugadores de la liga, que se disputará el domingo 19 de febrero, dando inicio en Estados Unidos a las 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT), con transmisión de TNT, TNT Web y TBS.