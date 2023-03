En el Juego de Estrellas de la NBA, Doc Rivers reveló lo que Michael Jordan hizo que no se le ha visto a LeBron James.

Se reveló lo que Michael Jordan hizo en la NBA y que no se le ha visto a LeBron James

Es inevitable no comparar al uno con el otro si son dos de los más grandes basquetbolistas que han jugado en la NBA. En este nuevo capítulo de Michael Jordan vs. LeBron James, un entrenador de la talla de Doc Rivers reveló lo que MJ hizo que a ‘El Rey’ no se le ha visto.

Rivers no solo tiene la experiencia de ser entrenador por 24 temporadas y haber ganado el título con Boston Celtics en el 2008, Doc también fue jugador de la NBA por 14 campañas, una vez fue seleccionado como All-Star y enfrentó a Jordan en 40 juegos.

A la marca de 17 victorias y 23 derrotas que tuvo Doc Rivers como jugador contra Michael Jordan, el entrenador le suma experiencia de tener un récord como coach de 20 triunfos y 28 caídas contra LeBron James. Los conoce a los dos como casi nadie lo hace en la NBA.

En la victoria de Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers por 113 a 112 puntos, del 15 de enero de 2023, Rivers dio la respuesta perfecta para acabar con el debate de quién es el GOAT de la NBA entre Jordan y LeBron. Así que, Bolavip decidió investigar si Doc había dicho algo más que se pudiera relacionar entre estos dos grandes y... ¡Oh, sorpresa!

El Juego de Estrellas NBA 2023 tuvo a LeBron James como capitán de uno de los equipos y se volvió a dar una tendencia que generó muchas críticas. La mayoría de jugadores no defiende y se preocupa solo por anotar frente a la atenta mirada de figuras como Bron que no les dicen nada. Esto no pasó con Michael Jordan en el NBA All-Star Game de 1988 porque le pidió a sus compañeros que también defendieran y así lo contó Doc Rivers: