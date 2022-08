¡La Liga ya esta aquí! Luego de una larga espera, este viernes 12 de agosto vuelve LaLiga de España con un interesante partido entre Osasuna y Sevilla. Por su parte, será el sábado 13 cuando el Barcelona reciba al Rayo Vallecano, en lo que podrías ser el debut de Robert Lewandowski en la liga española . ¡Haz click acá para ver el partido desde USA!

A horas de la presentación del Barcelona en LaLiga, todavía no hay certezas sobre quienes serán los once titulares para recibir al Rayo Vallcano por la primera jornada. Xavi Hernández aun no cuenta oficialmente con las flamantes incorporaciones del club, como son el caso de Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Frank Kessie o Jules Koundé, dado que aun no se ha concretado la inscripción en la liga.

Sin embargo, el caso del estadounidense Sergiño Dest es distinto. Si bien el jugador aparece dentro de los nombres inscriptos en el plantel y tiene contrato vigente hasta el 2025, Xavi Hernández y la comisión del Barcelona le comunicaron su situación sobre su rol en el plantel, en el que no será titular ni sumará la cantidad de minutos que pretendía, por lo que se presume que en el debut no estará dentro de los 11 titulares. Además, la prensa catalana informó que hubo un acercamiento por parte del Manchester United para hacerse con los servicios del lateral de 21 años, por lo que su futuro puede estar en otra liga.





Barcelona: La probable formación vs. Rayo Vallecano

Si puede contar con todos sus jugadores, Xavi Hernádez podía formar con: Ter Stegen; Araújo, Kouné, Piqué, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

¿Cómo ver LaLiga de España en USA?

Todos los partido de LaLiga de España se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos a través de ESPN+.