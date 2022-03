Esta semana y la próxima se estarán desarrollando las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol, donde se definirán las últimas dos plazas y media para el Mundial de Qatar 2022. Por el momento solamente Brasil y Argentina se aseguraron su lugar en la Copa del Mundo, por lo que Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia intentarán no quedarse afuera. Cabe recordar que Bolivia, Paraguay y Venezuela no tienen chances matemáticas.

El jueves 24 de marzo se estará disputando cuatro partidos correspondientes a la Fecha 17, mientras que el viernes 25 se jugará el restante. El primer día Uruguay recibirá a Perú, Colombia a Bolivia, Brasil a Chile y Paraguay a Ecuador. Por otro lado, en el segundo Argentina jugará ante Venezuela en La Bombonera.

Todos los partidos correspondientes a la Fecha 17 de las Elimiantorias Conmebol se podrán ver a través de Fubo TV en todo Estados Unidos. Todos los encuentros comenzarán a las 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT) de USA.

Eliminatorias Conmebol: Todos los partidos de la Fecha 17

Jueves 24 de marzo

Uruguay vs Perú.

Colombia vs Bolivia.

Brasil vs Chile.

Paraguay vs Ecuador.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela.

Eliminatorias Conmebol: Todos los partidos de la Fecha 18

Martes 29 de marzo

Perú vs Paraguay.

Venezuela vs Colombia.

Bolivia vs Brasil.

Chile vs Uruguay.

Ecuador vs Argentina.

Eliminatorias Conmebol: ¿Cómo y cuándo ver en vivo online en USA?

Eliminatorias Conmebol: ¿Cómo está la tabla de posiciones?

Brasil lidera la clasificación, con 39 puntos, y el escolta es Argentina, con 35 unidades. Más abajo aparecen: Ecuador (25), Uruguay (22), Perú (21), Chile (19), Colombia (17), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10). Cabe recordar que laa Verdeamarela y la Albiceleste todavía tienen pendiente el partido de la Fecha 6.

