New England Revolution clasifica a cuartos de final en Concachampions por abandono de su primer rival

En el marco de la primera ronda de la edición 2022 de Concacaf Champions League, uno de los cinco representantes de la Major League Soccer (MLS) en el certamen, New England Revolution, debía jugar este viernes 18 de febrero su partido ante AS Cavaly de Haití, en el Estadio Gillette de Foxborough.

El equipo dirigido por Bruce Arena, que llegó a esta competición como el último ganador del trofeo Supporters' Shield, como el mejor de la pasada temporada regular, y debía estrenarse en el torneo subcontinental contra el cuadro ganador del Torneo del Caribe 2021.

Sin embargo, y a través de un comunicado oficial, la Concacaf informó que AS Cavaly no se presentará a su juego por Concachampions ante New England Revolution, provocando la inmediata clasificación del cuadro de MLS a los cuartos de final.

El equipo de MLS que aseguró su lugar en 4° de final en Concachampions



"AS Cavaly ha notificado a Concacaf que el club no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para sus partidos en contra del New England Revolution, y que han tomado la decisión de retirarse formalmente de la competencia", informó el ente rector del fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Mientras Concacaf comunicó que la situación del cuadro haitiano "se remitirá al Comité Disciplinario", New England Revolution ya tiene su lugar asegurado en la próxima fase, donde esperará al ganador de la serie entre Pumas UNAM y Saprissa de Costa Rica.