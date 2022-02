Se viene el desarollo de una nueva edición de la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocido también como la Concachampions. La realidad es que el mencionado certamen se efectuará por 57° oportunidad y 14° desde que se la denomina de la manera ya expresada. Los 16 equipos participantes comienzan su participación con el desarrollo de los octavos de final (IDA).

Después de lo que fue la obtención de Rayados de Monterrey en la final lograda contra América, la batalla a ejercerse en este presente certamen definirá a un nuevo campeón, ya que los defensores del título no pudieron acceder a la Concachampions 2022. ¿Se cortará la racha de 16 equipos mexicanos consecutivos que ganaron las últimas Concachampions?

Lo cierto es que del lado "Tri" aparecen Santos Laguna, León, Cruz Azul y Pumas UNAM como los candidatos a dicha obtención. Pero desde Estados Unidos no se lo querrán poner fácil con New York City, New England Revolution, Colorado Rapids o Seattle Sounders. Después aparecen posibles revelaciones como los guatemaltecos Comunicaciones y Guastatoya, el Motagua hondureño, Montréal y Forge de Canadá, el Cavaly haitiano y por último Saprissa junto a Santos de Guápiles de Costa Rica.

+¿Cuándo se disputan los octavos de final (IDA) en la Concachampions?

Los octavos de final (IDA) por la Concachampions van a estar llevándose a cabo los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de febrero.

+Concachampions: Día, hora y TV (México) de los partidos por los octavos de final (IDA)