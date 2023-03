La Concachampions 2023 no solamente significa mucho para los equipos partícipes del mismo, sino que marcará el fin del formato con 16 conjuntos que, para 2024, se trasladará a un total de 27 conjuntos en busca del título más preciado de clubes integrantes de la Concacaf. En ese sentido, la MLS buscará defender la corona recuperada tras 16 años de reinato ininterrumpido de México.

Entre los equipos que aparecen representando a la liga estadounidense, allí están Los Ángeles, Philadelphia Union, Austin y Orlando City. La sorpresa es que Seattle Sounders no aparece en listado de equipos estadounidenses y, por ende, un nuevo campeón será descubierto al finalizar el certamen por no poder defender el título obtenido en 2022.

Recordemos que la Concachampions, en contraposición a por ejemplo la Copa Libertadores y la Champions League, no garantiza la plaza de clasificación al equipo que resulte campeón. Es decir que todos los lugares deben provenir por los méritos anuales que el cuadro de turno haga en su país, a lo que te contamos por qué Seattle no estará presente en la edición 2023.

¿Por qué Seattle Sounders no juega la Concachampions 2023?

Seattle Sounders no jugará la Concachampions 2023 porque no reunió los requisitos en disputa para lograr el acceso al certamen. Cabe resaltar que la MLS ponía cuatro aspectos en disputa de la misma cantidad de plazas: Campeón de la MLS Cup 2022 y MLS Supporters' Shield 2022, el mejor de la Conferencia que no cumpliese con el primer punto antes nombrado, equipo mejor ubicado de la temporada 2022 y el campeón de la U.S. Open Cup 2022.

Vamos a repasar lo que fue la temporada doméstica en la cual el cuadro liderado por el entrenador Brian Schmetzer fue campeón de la Concachampions 2022. En este caso, el "Rave Green" terminó undécimo en la Conferencia Oeste, quedando eliminado de los play-offs; también 21° en la tabla general, por lo que no podía acceder por esa vía. Y, por último, fue eliminado en el US Open Cup 2022 en cuarta ronda contra San Jose Earthquakes en penales.