A pesar que Carlos Correa es uno de los agentes libres más deseados para la MLB 2022, salió a la luz una razón por la cual no tiene nuevo equipo. Los Angeles Dodgers, atento.

Los Angeles Dodgers, atento: La razón por la cual Carlos Correa aún no tiene nuevo equipo

La agencia libre de la MLB para la temporada 2022 empezaba a soltar las primeras bombas, pero un paro laboral a partir del 2 de diciembre se interpuso en el camino y frenó lo que sería una de las transacciones más importantes de las Grandes Ligas: el nuevo equipo de Carlos Correa.

Si un campocorto que se encienda en la Postemporada quieres tener, a Carlos Correa debes traer. El exjugador de Houston Astros, ahora es agente libre, tiene el récord de la mayor cantidad de jonrones a partir de la séptima entrada para que su equipo tome ventaja en Playoffs.

Correa es uno de los agentes libres más deseados y luego de darse a conocer los equipos que preguntaron por las condiciones para contratarlo antes del paro laboral, los expertos vinculan a Carlos con Detroit Tigers, pero… ¿Qué pasa con la firma?

Según Anthony Castrovince, de la página oficial de la MLB, Carlos Correa es lo suficientemente joven (27 años) para ser ese jugador de impacto a corto plazo que, junto a Miguel Cabrera, lleven a los Tiges hasta la Serie Mundial. Sin embargo, la razón por la cual el campocorto aún no tiene nuevo equipo preocupa a Detroit, Los Angeles Dodgers y New York Yankees y otros candidatos a firmar al puertorriqueño.

La razón por la cual Carlos Correa aún no tiene nuevo equipo en la MLB

Debido a que presenta dolencias en la espalda con origen aún desconocido, Carlos Correa no ha firmado con un nuevo equipo para la temporada MLB 2022 según informó Buster Olney, periodista de ESPN. ¿Será este el motivo por el cual Los Angeles Dodgers o New York Yankees no le han dado los millones que pide el campocorto? Estará por resolverse el misterio…