Carlos Correa no llegará a San Francisco Giants para MLB 2023: Firma con New York Mets por menos dinero

Una verdadera locura. Todo estaba preparado este martes para que el puertorriqueño Carlos Correa fuera presentado como nuevo jugador de San Francisco Giants, para la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB).

De hecho se esperaba que el campocorto, que había firmado por 13 años y un salario de $350 millones de dólares, pasara los exámenes médicos de rigor para ser anunciado en sociedad por los de California.

Sin embargo, durante las últimas horas se produjeron una serie de acontecimientos, por llamarlos extraños, que derivaron en que el New York Post informara que Correa no jugará por los Giants, y que se convertirá en nueva incorporación de New York Mets para MLB 2023.

El "escandoloso" vuelco en fichaje de Correa



No es lo único, porque la agencia Associated Press reveló que "surgió una preocupación médica" durante la evaluación al boricua, que provocó las dudas en San Francisco y el movimiento rápido en los de Queens para conseguir su incorporación.

Los Mets anunciarán a Correa, siempre que pase los exámenes médicos, como su nuevo campocorto, donde jugará con su compatriota Francisco Lindor, y firmará un acuerdo por 12 temporadas de MLB y un sueldo de $315 millones de dólares.