Carlos Correa reveló por qué no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol

Carlos Correa ha sido uno de los peloteros de la MLB más polémicos en los últimos meses, debido a su doble proceso fallido de firma en la Agencia Libre, para luego terminar donde todo empezó: en Minnesota Twins.

El boricua decidió salirse de su contrato para probar nuevas ofertas, las cuales no tardaron en llegar. Primero, San Francisco Giants concretó todo para llevarlo a la Bahía, pero problemas en los exámenes médicos lo evitaron, específicamente en un pierna derecha.

Ante la negociación caída, New York Mets no perdió tiempo y también extendió una oferta formal al ex Houston Astros, pero nuevamente los inconvenientes de salud evitaron un acuerdo, a pesar de que los neoyorquinos estaban dispuestos a reducir el tiempo del convenio.

Todo esto dejó a Carlos Correa en un camino que parecía no tener fin, hasta que volvió a donde todo inició, con los Twins. Ahora, meses después de todo esto, por medio de una entrevista con El Nuevo Día, ha revelado por qué no irá al Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Los motivos de Carlos Correa

Por terminos de calendario, Carlos Correa no podrá representar a Puerto Rico debido al nacimiento de su segundo hijo, el cual está programado para el 10 de marzo, justo dos días después de que inicie el Clásico Mundial de Beisbol.