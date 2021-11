A pesar de que no logró ganar la Serie Mundial 2021 en su última temporada de la Major League Baseball (MLB) defendiendo al Houston Astros, el puertorriqueño Carlos Correa se ha convertido en el jugador más cotizado en la agencia libre de cara al certamen 2022.

Su registro de 26 cuadrangulares con 92 carreras impulsadas y 104 anotadas, más promedios de .850 de OPS y 7.3 de índice WAR en la pasada zafra, le permitieron al campocorto ganar por primera vez en su carrera el Guante de Oro y el Guante de Platino, como el mejor defensor de la Liga Americana.

Luego de perder la Serie Mundial, Correa dejó a los Astros luego de ocho temporadas de MLB, donde ganó un título en 2017, para entrar a la agencia libre, y luego de percibir $11 millones de dólares de salario en 2021, buscará firmar el gran contrato de su vida.

La millonada que pide Carlos Correa en agencia libre para MLB 2022



Si bien la prensa estadounidense ha dado a conocer que está muy cerca de llegar a un acuerdo con Detroit Tigers para la siguiente zafra, el periodista Matthew Roberson, del NY Daily News, entregó una actualización respecto de lo que busca el boricua en la agencia libre.

"Fuentes indican que Correa no firmará ningún contrato que le dé menos de 341 millones de dólares, cifra que los New York Mets le dieron a Francisco Lindor", aseguró el reportero, una cifra que los de Michigan no estarían dispuestos a pagar, según el insider Jon Heyman, pero que estaría al alcance de la amplia billetera de los New York Yankees.