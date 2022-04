Todo estaba listo para el tan esperado debut de Julio Urías en la temporada MLB 2022. Los aficionados mexicanos de Los Angeles Dodgers estaban en sintonía al juego contra Colorado Rockies, pero nada salió como esperaba y Dave Roberts, el manager del equipo, no dudó en ponerle presión al pitcher mexicano.

Urías venía con la distinción de ser el pitcher con más victorias en la temporada MLB 2021 al registrar 20 triunfos, pero en el debut en las Grandes Ligas 2022 no le fue nada bien y vivió una auténtica pesadilla de dos entradas en Colorado.

El pitcher mexicano no solo enfrentó con Los Angeles Dodgers a Colorado Rockies, sino que el fuerte viento fue uno de los factores que más lo complicaron. La recta no rindió y tras 57 lanzamientos dejó el juego que terminaría siendo derrota por 4 carreras a 9.

La mala noche de Julio Urías en el debut en la temporada MLB 2022 lo tuvo con 6 hits, 3 carreras limpias y un jonrón en dos entradas. “Fue un día extraño desde el principio con el viento y todo lo que estaba pasando. Se sintió realmente extraño. Físicamente, me sentí muy bien, pero fue un día extraño”, afirmó el pitcher mexicano sobre la derrota de Dodgers con Rockies.

Manager de Dodgers le pone presión a Urías: ‘Esperamos más longitud’

Frente a la mala y actuación de Julio Urías, Dave Roberts, manager de Los Angeles Dodgers, no dudó en ponerle presión al lanzador mexicano porque sabe lo que le puede dar: “Simplemente no parecía sincronizado (…) Esperamos que nos dé más longitud. Incluso su última salida contra los Angelinos (4 de abril) no fue brillante. Ciertamente esperamos que se encamine a medida que continuamos esta temporada”.