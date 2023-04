Se volvió una prenda de garantía. Julio Urías volvió a saltar a la lomita en la temporada MLB 2023 y Los Angeles Dodgers obtuvo una nueva victoria. En esta ocasión, la salida del pitcher mexicano contra Colorado Rockies tuvo una marca histórica que llevó al manager Dave Roberts a rendirse al nivel del lanzador.

Urías juega la última temporada bajo contrato con Dodgers antes de convertirse en agente libre, así que cada actuación pasa a ser fundamental para ratificar el valor que tiene en las Grandes Ligas. En la victoria contra Rockies por 5 a 2, Julio se llevó el triunfo tras una salida de seis entradas, cinco hits, ninguna carrera y seis ponches con 87 pitcheos.

Luego de la segunda victoria de Julio Urías en la temporada MLB 2023, el pitcher mexicano sostuvo en conferencia de prensa que “en general, me sentí bien. Obviamente estaba luchando con la cuenta para adelantarme, conseguir dos strikes y no acabar con los bateadores. Fue realmente frustrante, pero en general me sentí bien”. ¿Y qué pensó Dave Roberts sobre su segunda salida?

En el mundo de las Grandes Ligas se instaló la narrativa que Urías se iría de Los Angeles Dodgers al final de la temporada por los límites de lanzamiento que le ha puesto Roberts y el equipo californiano, según publicó Bob Nightengale, del portal USA Today (Hoy). Sin embargo, el manager una vez más volvió hablar bien del pitcher mexicano.

Roberts se rinde a la noche histórica de Urías con Dodgers en la MLB 2023

Julio Urías superó la marca de los 600 ponches en las ocho temporadas que lleva en la MLB tras la victoria con Los Angeles Dodgers del 4 de abril de 2023 y en conferencia de prensa, Dave Roberts se rindió ante la noche histórica del pitcher nacido en México.