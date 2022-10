El Clásico Mundial de Béisbol en 2023 se llenará de estrellas, tanto latinas como estadounidenses, que brillan en la Major League Baseball (MLB) y pelean año a año con sus franquicias por llegar a la tan deseada Serie Mundial.

Dentro de selecciones como la de Venezuela, las aspiraciones son altas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de talento que podría llegar a tener el roster, liderados por el segunda base de Houston Astros, José Altuve.

Pero a él se unirá una de las grandes estrellas venezolanas de la liga, quien ya ha participado del evento. Que festejen en Caracas, porque Miguel Cabrera, pelotero de Detroit Tigers, estará en el WBC de la próxima temporada.

Miguel Cabrera irá al WBC 2023

El pelotero venezolano confirmó su participación este martes, en lo que será su quinta oportunidad representando a su país en el evento, incluyendo el histórico tercer lugar obtenido en 2009. En esta oportunidad, Cabrera puso sus condiciones.

El primera base de los Tigers está dispuesto a asumir cualquier rol dentro de un plantel joven y talentoso, no exigiendo tiempo dentro del campo de juego. "Me siento orgulloso de volver a representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y me emociona formar parte de un equipo que va a tener la los mejores jugadores que están representando a nuestro país en Grandes Ligas", declaró.