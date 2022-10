Una estrella de la MLB firmó por US$300 millones y dominó a Clayton Kershaw, pero no pudo con Julio Urías en Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres de Playoffs 2022.

Firmó por US$300 millones en la MLB y dominó a Kershaw, pero no pudo con Urías en Dodgers vs. Padres

Los Angeles Dodgers y San Diego Padres protagonizan una de las Series Divisionales más apasionantes de los MLB Playoffs 2022. El choque de estrellas tuvo un duelo estelar entre un pelotero que firmó por US$300 millones en las Grandes Ligas contra dos pitchers de la talla de Julio Urías y Clayton Kershaw.

¿Quién lleva la delantera? Una de los jugadores de mayor peligro en la alineación de los Padres respondió en la victoria del Juego 2 contra Dodgers y le conectó el cuadrangular número 49 que permite Clayton Kershaw en su historia de las once ediciones que ha estado en la Postemporada.

Una de las figuras del triunfo de San Diego Padres del 12 de octubre de 2022 en la Serie Divisional de los MLB Playoffs dominó de tal forma a Kershaw que no solo le produjo tres carreras, este pelotero se convirtió en el segundo jugador que más jonrones le dio al pitcher de Los Angeles Dodgers con cuatro cuadrangulares. Solo lo supera Nolan Arenado con cinco vuelacercas.

El 19 de febrero de 2019, Manny Machado firmó un contrato por 10 años y $300 millones de dólares con los Padres para convertirse en el agente libre que logró el vínculo más grande en la historia de los deportes norteamericanos. Unos años después, el pelotero nacido en República Dominicana dominó a Clayton Kershaw, pero no pudo con Julio Urías en el Juego 1 de MLB Playoffs 2022.

Manny Machado venía de siempre alcanzar una base en los últimos cinco turnos contra Julio Urías hasta el Juego 1 Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres de Playoffs 2022. Sin embargo, el pitcher mexicano advirtió que iba cambiar el plan contra ‘El Ministro de Defensa’. Aquel jugador que firmó por US$300 millones y dominó a Clayton Kershaw no pudo con Urías, por lo menos en su primer duelo, ya que el lanzador zurdo no lo dejó llegar a primera base con un rodado y un ponche en los dos turnos que lo enfrentó el 11 de octubre.