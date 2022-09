Los Angeles Dodgers es uno de los equipos candidatos a quedarse con la Serie Mundial mientras nos acercamos al final de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB), ubicándose en la punta de su división.

Parte de eso es un staff de pitcheo que ha rendido de una manera increíble, incluso afrontando distintas lesiones durante esta campaña. Julio Urías es parte de ese grupo de abridores, aunque los relevos deben llevarse también su parte.

En particular, hay uno de los integrantes de ese bullpen que parece haber encontrado una manera de revivir una temporada que no parecía ir por buen camino, aunque la razón sea un poco descabellada. Bolavip te cuenta los detalles.

"Let It Go" de Frozen, la salvación de la temporada de Craig Kimbrel

Lo que comenzó como una elección de su esposa para el Día de la Mujer en el Dodger Stadium, terminó siendo una cábala para darle un nuevo impulso a la temporada de Craig Kimbrel, volviendo al nivel de cerrador estrella.

La esposa de Kimbrel, Ashley, eligió "Let It Go" de Idina Menzel, un tema popularizado por la película animada Frozen, pero los resultados desde la lomita han sido tan buenos que parece que no volveremos a escuchar "Sweet Child O´ Mine" de los Guns N´ Roses.

Desde la implementación de la nueva canción, Kimbrel ha lanzado de manera perfecta: en sus seis apariciones, lanzando seis entradas y un cuarto, el cerrador no ha permitido carreras y parece estar en buena forma para llegar a los Playoffs.