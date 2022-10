Pocos creían que San Diego Padres fuera capaz de clasificar a los MLB Playoffs 2022 tras el golpe que representó la sanción a Fernando Tatis Jr. por violar la política de las Grandes Ligas contra sustancias para mejorar el rendimiento. Sin embargo, llegaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y estuvieron a tres victorias de clasificar a la Serie Mundial 2022.

¿Se esperaba más? Philadelphia Phillies venció 4 – 1 en el marcador global a los Padres y apenas se decretó la eliminación de San Diego fue inevitable que en el mundo de las Grandes Ligas se instalará la pregunta sobre si esta serie hubiese tenido un resultado diferente con Tatis Jr. Un periodista especializado en la MLB explotó en 3, 2, 1…

Mientras pasaban las imágenes destacadas del Juego 5 entre San Diego Padres y Phillies, Ben Verlander, analista de la MLB para el canal Fox Sports, criticó tanto a Fernando Tatis Jr. como a los aficionados que se plantearon el interrogante si el equipo hubiese ganado en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y clasificado al ‘Clásico de Otoño’ con el pelotero dominicano en el terreno de juego.

“No puedes decir: ‘Solo imagínate si los Padres tuvieran a Fernando Tatis Jr. en esta serie (vs. Phillies)’. Así no funciona el béisbol, así no funcionan los vestidores, así no funciona la vida. Si quieres ir unos meses atrás, no sabemos si hubieran hecho el intercambio por Juan Soto sino fuera por Tatis. Cuando lo hicieron probablemente sabían lo de Tatis. Ni si quiera hubieran hecho ese intercambio y este equipo no se vería como ahora si Tatis estaba en el equipo”, empezó diciendo Verlander. ¡Y lo más duro estaba por venir!

La dura crítica a Tatis Jr. tras la eliminación de San Diego Padres en MLB Playoffs

Bajo la premisa de la gran decepción que le causó Fernando Tatis Jr. al pasar de ser la cara de la MLB a estar inactivo 80 juegos por la suspensión que recibió en las Grandes Ligas, ya que utilizó la sustancia clostebol, Ben Verlander fue duro a la hora de hablar sobre el pelotero nacido en República Dominicana, pero terminó con un mensaje que resaltó las condiciones del ‘Niño’.