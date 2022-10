La Serie Mundial MLB 2022 será Houston Astros vs. Philadelphia Phillies tras un récord histórico de José Altuve y compañía que eliminó a New York Yankees en los Playoffs.

No se veía hace 119 años en MLB: El récord histórico de Astros y Altuve que eliminó a Yankees

Ni un solo espacio a las dudas. La Serie Mundial 2022 definió a sus equipos participantes tras una muestra de contundencia tanto en la Liga Nacional como en la Americana. Incluso, Houston Astros se dio el lujo de cerrar con un récord histórico para eliminar a New York Yankees de la mano de José Altuve y compañía en los MLB Playoffs.

En primer turno, Philadelphia Phillies le ganó 4 – 3 a San Diego Padres y tras cinco juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se clasificó a la Serie Mundial 2022. Además, se rompió la ‘maldición’ que tenía Los Angeles Dodgers con el equipo que los eliminaba de la Postemporada.

¡Llegó el turno para Houston Astros! El Juego 4 llegó a la parte alta de la séptima entrada con ventaja de una carrera (5 – 4) a favor de New York Yankees, pero un error de Gleyber Torres dejó el inning con vida y vinieron dos carreras, una la anoto José Altuve, para obtener la diferencia que resultaría definitiva en el marcador.

Houston Astros vs. Philadelphia Phillies es la Serie Mundial 2022 que inicia el viernes 28 de octubre en el estadio Minute Maid Park. Altuve y compañía llegan con el 110% de confianza tras barrer 4 a 0 a New York Yankees y lograr un récord histórico contra los ‘Bombarderos del Bronx’ que no se veía en los 119 años de los MLB Playoffs.

El récord histórico de Astros que eliminó a New York Yankees en MLB Playoffs 2022

Según publicó Sarah Langs, de MLB.com, Houston Astros logró el récord de ser equipo que más veces eliminó a New York Yankees en la historia de la Postemporada con cuatro eliminaciones: 2015, 2017, 2019 y 2022. Los únicos equipos que fueron eliminados más de cuatro veces por un solo oponente cayeron a manos de los ‘Bombarderos del Bronx’.