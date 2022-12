Pocos creían en la capacidad de Justin Verlander para lanzar a un gran nivel en la MLB. En repetidas ocasiones ha asegurado que desea estar activo sobre el montículo, al menos, hasta los 45 años de edad.

Su actuación en 2022 con Houston Astros demostró que todavía tiene material para seguir en carrera. Campeón de la Serie Mundial y ganador unánime del Cy Young de la Liga Americana avalan su deseo de continuidad.

Sin embargo, los texanos no confiaron en él para extender su vínculo más allá de una temporada, por ello, probó la Agencia Libre hasta encontrar a New York Mets, organización que le dio dos campañas aseguradas más una tercera opcional a la cual podrá llegar si se mantiene a la altura.

La revelación de Justin Verlander

A pesar de todo ello, hay quienes piensan que debió haberse retirado, sobre todo por contar con una cirugía Tommy John. Contrario a ello, siguió y demostró que todavía puede lanzar. Ahora en su nueva etapa en La Gran Manzana ha revelado por qué desea continuar.

Cuando decida retirarse, un puesto en el Salón de la Fama tendrá su nombre. Sin embargo, quiere seguir, por ello, conversó con Kate Upton, su esposa, como parte del proceso de decisión que lo ha llevado a los Mets.

"Qué mal ejemplo sería para mi hija rendirme cuando he colocado todo este trabajo y empeño. Cuando tuve la cirugía Tommy John, hable con Katie y le dije: 'creo que este es mi primer verano libre desde que tenía 5 años'. Es salvaje lo que este juego demanda de ti, por ello, '¿por qué habría hecho este sacrificio y esfuerzo para quedarme corto de la meta al final?", comentó Verlander en su presentación con los Mets.

"Eso es lo que me he dicho internamente. Me siento bien, mi cuerpo se siente bien. Cuando llegué el momento lo sabré, pero por ahora no lo es", finalizó