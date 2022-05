Apenas cinco partidos ha disputado el lanzador Clayton Kershaw, abriendo los juegos de Los Angeles Dodgers en la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB), producto de las diversas lesiones que sufrió tanto en el certamen anterior como la más reciente.

Fue el pasado jueves que el pitcher de 34 años fue puesto en la lista de lesionados del equipo, a raíz de una inflamación en la zona pélvica, y se esperaba para este miércoles 18 su vuelta a la actividad; sin embargo, todo parece indicar que se ha retrasado su situación.

Así lo dio a conocer el manager de los Dodgers, Dave Roberts, que en conferencia de prensa confirmó que se pospuso la sesión de bullpen donde iba a participar Kershaw, tras conocerse que su recuperación no está avanzando a la velocidad esperada.

Dodgers actualiza estado médico de Clayton Kershaw



"De acuerdo con cómo está en estos momentos, no le parece a él y no nos parece a nosotros que tenga sentido lanzar en el bullpen; no sé cuándo será, pero no creo que sea en los próximos días", aseguró el estratega angelino sobre el futuro del lanzador.

Por lo pronto, para el juego de los Dodgers este viernes, visitando a Philadelphia Phillies, el encargado de abrir el juego será el mexicano Julio Urías; mientras esperarán hasta el próximo martes para tener una nueva actualización sobre la salud de Kershaw.