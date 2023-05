Lastimosamente, el mexicano Julio Urías consiguió dos marcas negativas históricas para Los Angeles Dodgers, en la reciente derrota ante St. Louis Cardinals, la jornada de jueves en Major League Baseball (MLB).

El nacido en Culiacán se convirtió en el segundo lanzador en la historia de la franquicia al que le conectan cuatro cuadrangulares en una misma entrada, lo que no sucedía desde 1954, siendo la segunda ocasión que lo acepta en su carrera.

Pese a lo ocurrido, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, no buscó cargarse a Urías como responsable de la derrota, es más, elogió el trabajo realizado por los Cardinals durante el lance.

Lo que dijo Roberts de la salida de Urías en Dodgers

“Esos muchachos están bateando bien. Cuando te encuentras con un equipo como ese, y estás detrás, y estás haciendo lanzamientos sobre el plato, te harán pagar. Eso es lo que hicieron esta noche. Ellos parecían estar en todo”, manifestó el estratega angelino.

Por su parte, Julio Urías realizó una autocrítica por su desempeño con Dodgers, señalando que “me perdí, y me perdí mucho. Pagué el precio por ello. Es preocupante. Es una de esas cosas en las que no me escondo, pero tengo que hacer un mejor trabajo“.

Aunque Dave Roberts le dejó un mensaje (casi) de advertencia para el mexicano: “Claramente, está cometiendo muchos más errores de los que estamos acostumbrados”.