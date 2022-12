Los reportes apuntan a que el cuadro de California no presentará oferta alguna por el campocorto puertorriqueño, por un extraño motivo.

Con las firmas de estrellas como Justin Verlander, Cody Bellinger, Aaron Judge o Xander Bogaerts, en la Agencia Libre de Major League Baseball (MLB) sólo queda un jugador muy cotizado disponible, y ese es Carlos Correa.

El campocorto puertorriqueño tiene varias ofertas en carpeta, las cuales son manejadas por su representante Scott Boras, entre las que destacan la de Chicago Cubs, New York Yankees y un posible regreso a Minnesota Twins.

Dentro de los interesados en Correa, se mencionó que Los Angeles Dodgers buscaría su incorporación para MLB 2023; sin embargo, Ken Rosenthal, del The Athletic, afirmó que el equipo del mexicano Julio Urías no irá por su fichaje, y por un particular motivo.

El motivo por el que Dodgers no firmará a Correa



La información señala que desde la directiva angelina "son reacios a efectuar la operación", argumentando que "existe un fuerte rechazo por parte de los aficionados al estar involucrado en el escándalo del robo de señas", del que fue parte cuando jugó el boricua por Houston Astros en 2017, ganándoles la Serie Mundial.

Ante la negativa de los Dodgers, el agente de Correa aseguró que "no creo que a nadie le importe lo que pasó hace años. Todos los directivos quieren ganar, algo que no es fácil en la MLB. No pueden dejar que nada se les interponga en el camino".