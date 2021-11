¡Y ya tenemos un nuevo campeón en la Major League Baseball (MLB)! La temporada 2021 de las Grandes Ligas se definió con victoria de Atlanta Braves en la Serie Mundial ante los Houston Astros. De esta forma, los de Georgia ganan Clásico de Otoño por primera vez desde 1995.

En los 90s, estos Braves tuvieron una etapa exitosísima donde llegaron a cinco finales, pero consiguieron ganar solamente una. Aun así, los aficionados del flamante campeón se deberían sentir afortunados, ya que otras franquicias no vivieron este tipo de alegría jamás.

Seis son los equipos que nunca ganaron una Serie Mundial. Desde Bolavip decidimos traerles esas desafortunadas novenas que todavía no levantan el trofeo de octubre, en orden de franquicia más actual a más antigua, comenzando por una que tuvo su oportunidad muy recientemente.

Tampa Bay Rays (1998)

El equipo más moderno de todos, los Rays han llegado a la Serie Mundial en dos ocasiones desde que están en la MLB. Más recientemente, en 2020, cuando perdieron ante Los Angeles Dodgers. De 2008 a 2020, clasificaron a Playoffs en seis oportunidades, pero la suerte no ha estado de su lado.

Colorado Rockies (1993)

La historia de los Rockies no ha sido tan exitosa, y su única aparición en la gran final de las Grandes Ligas fue en 2007, pero fueron barridos por los Boston Red Sox. Para peor, desde esa serie, solo han ganado un juego de postemporada en tres viajes a la misma.

Seattle Mariners (1977)

A diferencia de sus vecinos los Seahawks, que en la NFL han ganado un Super Bowl, los Mariners no solo no ganaron nunca la Serie Mundial, sino que ni siquiera la han alcanzado. Desde 2001 que no llegan a Playoffs, lugar al que arribaron solamente en cuatro oportunidades.

Texas Rangers (1972)

De los equipos en la lista, los Rangers son los que más cerca estuvieron de conseguir el gran objetivo. La más reciente oportunidad en 2011 ante los St Louis Cardinals cuando se quedaron en la puerta varias veces en el sexto juego. Aunque son de Texas desde el '72, comenzaron en 1961 como los Washington Senators.

Milwaukee Brewers (1970)

Antes de cambiarse a la Liga Nacional en 1998, los Brewers llegaron a la gran cita como representantes de la Americana en 1982, donde cayeron ante los Cardinals. Nunca volvieron a esa instancia. Este año se quedaron cerca, pero perdieron ante los Braves en la serie divisional.

San Diego Padres (1969)

Los Padres, hoy ilusionados con su joven estrella Fernando Tatis Jr, llegaron a ganar dos series de campeonato de la Liga Nacional en 1984 y 1998, pero en ambas ocasiones, perdieron por 4 a 1 en la Serie Mundial. Una de esas oportunidades, ante los poderosos Yankees de los 90s. Mala suerte para los del Sur de California.

Lo más leído: