Con la actividad de la Major League Baseball (MLB) detenida por el paro laboral que cumple este miércoles tres semanas desde su decreto, una de las pocas acciones que se llevan a cabo en esta temporada baja es la votación para la Clase 2022 del Salón de la Fama del Béisbol, donde una de las figuras estelares es Alex Rodríguez.

Sin embargo, el ex jugador de New York Yankees no está ni cerca de ser uno de los favoritos para los reporteros que forman parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), al menos en las primeras 38 papeletas que han sido contadas.

Recordando que para poder ingresar al Salón de la Fama del Béisbol deben conseguir el 75 por ciento de los votos, hasta el momento sólo ha tres candidatos que han cumplido con los requisitos, dos de ellos reconocidos jonroneros: David Ortíz y Barry Bonds.

Las leyendas que comandan votaciones para Salón de la Fama



Con el 9.7 por ciento de los votos válidamente emitidos por los miembros del BBWAA, quien comanda las preferencias es el dominicano, leyenda de los Boston Red Sox, y es que Big Papi tiene el 81.7 por ciento, gracias sus tres campeonatos de Serie Mundial, 10 invitaciones al Juego de Estrellas y siete premios Bate de Plata.

Detrás de Ortíz aparece en la segunda posición Barry Bonds, leyenda de San Francisco Giants que consiguió 762 cuadrangulares, siete premios MVP y 14 participaciones en el MLB All-Star Game, con el 78.9%, igualado con el otrora lanzador Roger Clemens.