La otrora estrella mejor pagada en la historia del béisbol le "salvará" un negocio al ex Presidente de Estados Unidos.

Durante su época como jugador en los New York Yankees, el ex campocorto Alex Rodríguez tuvo un enemigo público muy poderoso en el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a tratarlo varias veces de "payaso" y "drogadicto"; pues bien, el karma lo hizo de nuevo.

Resulta que el pelotero mejor pagado de todos los tiempos, actualmente copropietario de los Minnesota Timberwolves, de la NBA, seguirá expandiendo su cartera de negocios, y lo hará nada menos que con una de las propiedades del polémico empresario.

Es que según dio a conocer la agencia The Associated Press, Rodríguez formará parte clave de un grupo de inversión que buscará comprar los derechos de un hotel en la capital, Washington D.C., cuyo actual dueño es Trump, por poco más de $350 millones de dólares.

Alex Rodríguez le da un golpe con "guante blanco" a Donald Trump



Según indicó al medio el biógrafo del ex Mandatario, Michael D'Antonio, "esta es una prueba más de que lo único que le importa a Trump es el dinero; y si A-Rod puede rescatar a Trump y sacarlo de una situación difícil y ayudarlo a obtener ganancias, aceptará ese trato. Lo tomaría de Hillary Clinton".

Parece increíble que Trump, que insultó cuantas veces pudo a Rodríguez, catalogándolo como una broma para la Major League Baseball (MLB) y un adicto a las drogas, tenga que tragarse su orgullo para aceptar el dinero de uno de sus enemigos.