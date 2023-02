El ex presidente de los Estados Unidos, disparó contra Rihanna antes de su show de mediotiempo en el Super Bowl LVII. ¿Qué dijo el político?

Este domingo 12 de febrero del 2023 estará protagonizado por lo que será el gran evento del Super Bowl entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Sin embargo, uno de los tantos temas que ha surgido han sido las palabras del ex presidente Donald Trump contra Rihanna, artista que llevará a cabo el show de mediotiempo del gran espectáculo deportivo.

En este sentido, cabe recordar que ambos personajes han tenidos sus asperezas en el pasado a raíz de sus diferencias políticas. Es justamente a partir de esto que el nacido en Nueva York no dejó pasar la oportunidad para atacar a la cantante.

Las palabras de Donald Trump contra Rihanna

Aclarado este panorama, el estadounidense enfatizó que la nacida en Barbados no es para nada merecedora de lugar que tendrá este noche en el State Farm Stadium de Glendale en Arizona y además se mostró en contra de la organización de la competencia.

En base a lo citado, el ex presidente pronunció en su red social de Twitter: "Sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento", respuesta que fue recibida tras el tweet del político Ronny Jackson quien aseguró que Rihanna hizo gran parte de su carrera hablando mal de los Estados Unidos.

De esta manera, el tweet que posteriormente sería citado por Trump comentaba: "Pintó con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en un automóvil en el Cadillac Ranch, en Amarillo. Hizo carrera tirando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL muestra esta basura? Rihanna no debe ser la intérprete del medio tiempo"

Tweet de Ronny Jackson y respuesta de Trump