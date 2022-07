Tom Brady aclara su relación personal con Donald Trump: 'No he hablado hace muchos años con él'

Una de las tantas cosas por las cuales ha estado envuelto en la polémica durante su carrera en la National Football League (NFL) el legendario Tom Brady ha sido su vinculación con el empresario y ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en su paso por New England Patriots.

La misma tuvo puntos claves en 2005 y 2006, cuando fue invitado a jugar golf con el magnate, además de varios encuentros en eventos como una pelea de boxeo protagonizada por Floyd Mayweather y una premiación de la revista Sports Illustrated, e incluso se le vinculó apoyándole en la campaña presidencial en 2015, con la gorra y la frase Make America Great Again.

Sin embargo, el propio Brady tuvo que salir a aclarar en qué está su relación personal con Trump, en conversación con la revista Variety, y apuntó sus críticas a los medios de comunicación, por "sacar de contexto" cómo ha sido su vínculo con el ex Presidente de Estados Unidos.

Brady aclara su relación personal con Trump



"Eso fue hace 17 o 18 años, yo era tan joven. Recuerdo que tuve que ir a un campo de golf privado, y pensé que era la cosa más genial del mundo", señaló el quarterback sobre su encuentro deportivo con el empresario, para luego explicar en qué está su situación con él.

Brady comentó sobre su relación con Trump que "no he hablado con él en muchos años, y creo que la prensa simplemente describió mal muchas cosas. Mi personalidad nunca es la de insultar a nadie. Tengo un montón de mis propios defectos y no estoy aquí para señalar los defectos de nadie más; yo no soy responsable de lo que digan los demás. Soy realmente responsable de lo que digo. Si la gente quiere decir cosas que dije o sobre las que estoy, eso depende de ellos".