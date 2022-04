Julio Urías le recuerda a Freedie Freeman que 'con Atlanta me trató muy feo' previo a unirse a Los Angeles Dodgers

En menos de dos semanas, Los Angeles Dodgers se convirtió en el mejor equipo en lo que va de la temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), todo gracias al desempeño del lanzador mexicano Julio Urías y su nueva incorporación, Freddie Freeman.

En la actualidad, el equipo dirigido por Dave Roberts posee un récord de ocho victorias y dos derrotas, donde el nacido en Culiacán ha dicho presente en dos partidos; mientras que el primera base, le propinó la ley del ex a Atlanta Braves, al conectar un cuadrangular en la victoria por 9-2.

El ambiente es muy positivo dentro del vestidor de los Dodgers, prueba de ello la registra el propio Urías, que en diálogo con AS hizo referencia a su nuevo compañero Freeman, a quien no sólo recibió muy bien, sino que le recordó que le propinó uno de sus peores momentos en MLB.

Julio Urías recuerda "trato" de Freddie Freeman en Atlanta



"Es un jugador con tremendo talento. Bendecido de que esté aquí. Porque el año pasado con Atlanta si me trató muy feo. Me conectó tres home runs. Es un gran talento, todos aquí son estrellas y la verdad es que me siento bendecido de poder estar en este equipo", afirmó el Culichi.

Consultado por si siente presión por las comparaciones con la leyenda de los Dodgers, Fernando Valenzuela, Urías respondió que "no es presión. Son cosas que pasan. Fernando solamente hay uno y siempre va a seguir siendo uno y no va a haber nunca otro igual que él. Lo que él hizo fue algo increíble y por eso estamos aquí nosotros".