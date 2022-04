New York Yankees trata de explicar decisión de evitar el hit 3.000 de Miguel Cabrera

Todo estaba preparado para que fuéramos testigos de cómo se hacía historia en la Major League Baseball (MLB), la mesa estaba servida para que el venezolano Miguel Cabrera alcanzara el hito de los 3 mil hits en su carrera; pero claro, aparecieron los New York Yankees y echaron a perder todo.

Cuando todo parecía indicar que en la victoria de Detroit Tigers como local por 3-0, íbamos a ser testigos del ingreso del primera base a los libros dorados de Grandes Ligas, el manager de los mulos Aaron Boone decidió darle un boleto intencional en su último turno al bat.

La decisión de los Yankees, como era de esperarse, provocó la ira de los aficionados en Michigan, quienes insultaron a más no poder al rival por esta medida, por más que el propio Miggy Cabrera les dijera que se lo tomaran con calma, que tarde o temprano llegaría el hit 3 mil.

Yankees explica porqué quiso evitar el hit 3.000 de Cabrera



En palabras de Boone, la decisión se basó en que "me gustaba un poco más el duelo con el siguiente bateador (Austin Meadows). Se trató de una decisión netamente de beisbol. Fue difícil. No se realizó el pitcheo que buscamos, pero no fue nada personal".

Pero el manager de los Yankees no se quedó allí en su explicación sobre sacar del juego a Cabrera, ya que cuando se le preguntó si entendía la situación del venezolano, aseguró que "sí, por supuesto. Pero debía hacerlo".