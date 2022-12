Carlos Correa fue la gran noticia durante la última semana en la Major League Baseball (MLB), aunque las cosas han dado un giro inesperado con el contrato que había firmado con San Francisco Giants.

Debido a un problema en sus pruebas físicas, el campocorto puertorriqueño y la franquicia californiana tiraron abajo su acuerdo, y tan solo unas horas después, Correa estaba en Queens para firmar con New York Mets.

12 temporadas y US$315 millones le esperan al boricua allí, pero a la vez plantea un interrogante que la oficina del comisionado y los dueños de las Grandes Ligas deberán resolver en los próximos años: el payroll de los equipos.

Carlos Correa y los Mets podrían cambiar la MLB para siempre

Lo de New York Mets ya parecía desmedido de cara a lo que iba a ser la siguiente campaña de la MLB, con una cantidad de gasto anual que iba a superar de manera cómoda los US$300 millones. Pero Correa aumenta eso a US$388 millones, contando el impuesto de lujo.

Hay algo que le da la razón al conjunto de Queens en la manera de gastar: Si nos fijamos en el WAR (Wins Above Replacement), proyectado para esta temporada, probablemente la estadística avanzada de mejor calificación en la actualidad, los Mets se encuentran en el primer puesto general combinado (53.4), siendo los segundos puestos en bateo (33.8) y pitcheo (19.6), según Fangraphs.

Claro, cuando uno invierte esa cantidad de dinero en su plantilla, lo mínimo que se espera es que sea competitiva. Y la realidad marca que los Mets serán uno de los equipos a considerar para ser campeones en la Serie Mundial en el próximo año, más allá de la maldición que parece haber en este juego contra ellos.

Pero la millonada puesta arriba de la mesa le abre la puerta a un debate aún más importante, el cual trascenderá a si los de los de Queens llegan o no al Clásico de Otoño: El payroll y el impuesto de lujo podrían llegar a convertirse en cosa del pasado.

¿Debe la MLB instituir un tope salarial en las siguientes temporadas?

La cantidad de dinero invertido por los Mets supera por escándalo al segundo lugar dentro de los payrolls esperados para la campaña 2022, el cual es un equipo al cual estamos acostumbrados a ver allí arriba en cuanto al dinero.

New York Yankees, desde la última obtención de la Serie Mundial en 2009, no ha bajado del séptimo puesto en plata gastada por temporada en el armado de su plantilla, y serán la segunda franquicia en este ranking este año.

Eso nos pone a pensar: ¿Es tu posición en el payroll anual algo que indica si sos un equipo ganador o no? No necesariamente. Los Yankees y, como para agregar al análisis, Los Angeles Dodgers, son un claro ejemplo de eso. El dinero no asegura los anillos.

Los Mets no son campeones desde 1986, y lo que han invertido en su plantilla desde entonces ha estado lejos de ser lo más alto en la liga, a pesar de pertenecer a un mercado grande como es el de New York (lo cual quita una variante más a un debate que tiene varias aristas).

Pero, y vale hacerse la pregunta, ¿Mejora la liga que los Mets gasten cerca de US$100 millones más que los segundos de la lista? El beisbol se debe varias discusiones, y esta podría ser una de ellas, dependiendo del resultado de esta temporada.

¿Por qué? Simple: La MLB parece dirigirse a un formato donde el que invierta más, tendrá más chances de ser campeón, y sin que esto sea algo que sea malo, es la diferencia lo que debería preocupar a la oficina liderada por Rob Manfred.

La instauración de un tope (y un mínimo) salarial tendría tres objetivos principales: Controlar la migración de agentes libres hacia un cúmulo ínfimo de franquicias capaces de poner dinero, darle competitividad a la liga mediante este control y poner más cerca de un título a aquellas franquicias de mercados más pequeños.

Los Mets gastarán más que las últimas cuatro franquicias (Oakland Athletics, Baltimore Orioles, Pittsburgh Pirates y Cincinnati Reds) del ranking del payroll combinadas, y en el análisis de la plantilla, las aspiraciones son claramente diferentes.

¿Está preparada la MLB para tener esta discusión?

Los fanáticos, independientemente de su equipo, claramente sí: Si tu equipo gasta mucho, pero no consigue los anillos, el foco está puesto en poner en ese límite y no tirar dinero. En contrapartida, aquellos que no ponen el suficiente payroll tienen la queja de sus fans por no hacerlo, aunque nadie habla de pagar el impuesto de lujo (además de que hay franquicias de que, por razones financieras, no pueden permitirselo).

La liga, sobre todo teniendo en cuenta que buscará pronto una expansión, debe poner el tema arriba de la mesa. La institución de dinastías tiene también a un control salarial como protagonista, y otros deportes han sido el ejemplo de eso.

¿Lo harán? Quien sabe. Las Grandes Ligas han tardado años para mal en reaccionar en detalles que hace temporadas se pedían, por ende no se puede asegurar nada. Pero lo cierto es que los Mets han logrado, por primera vez en mucho tiempo, que se hable acerca de cambiar de una vez y para siempre las reglas del juego.